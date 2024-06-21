Şimon Aykut kimdir?

20 yıldır KKTC’de yaşayan Şimon Aykut ve oğlu, İskele bölgesi başta olmak üzere birçok yerde Caesars adlı lüks siteler inşa etti. Ailenin tamamladığı ve süren projelerinin, 8 binin üzerinde konuttan oluştuğuna dikkat çekiliyor



KKTC emlak sektörüne darbe vurmayı amaçlayan

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Aykut ve oğlu Jak Afik, İsrail’in başlattığı Gazze katliamı sürecinde, KKTC’de “Yahudiler KKTC’yi el altından satın alıyor, Kıbrıs Gazze olacak” gibi iddiaların da sembol ismi oldu. Aykut son röportajında suçlamalara isyan ederek, “Bu suçlamalara güceniyorum. Benim Siyonizm’le işim olmaz. Ailemiz 600 yıldır Türkiye’de. Kendimi Türkiye’nin bir parçası ve Türk kabul ediyorum. Türklük ve Atatürk ilkeleriyle yetiştirildim. İsrail’de bir şirketim yok, Türkiye’de ortak olduğum şirket var, gerisi KKTC’de. Konut satışlarımda İsrailliler son sırada. 3500 konut satışımdan da sadece 105’ini İsrailliler aldı, ilk sırada Rusya, Ukrayna ve İranlılar var” dedi.

KKTC’DE 8 BİN KONUT İNŞA ETTİ

20 yıldır KKTC’de yaşayan Şimon Aykut ve oğlu Jak Afik, KKTC’nin İskele bölgesi başta olmak üzere birçok yerde Caesars adlı lüks siteler inşa etti. Ailenin tamamladığı ve süren projelerinin, 8 binin üzerinde konuttan oluştuğuna dikkat çekiliyor. İskele bölgesindeki Caesars rezidansının bahçesinde Pamukkale travertenlerinden esinlenen büyük bir havuz ve su parkı da var.

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKARILDI KKTC VATANDAŞI OLDU

İsrail işgali altındaki toprakların yanı sıra Türkiye, Kıbrıs, Almanya ve Yunanistan’da faaliyet gösteren uluslararası bir geliştirme ve inşaat şirketi olan Afik Group, 1995 yılında Simon Mistriel Aykut tarafından kuruldu. Milli Gazete’de yer alan haberde iddia edilene göre KKTC’de çok sayıda inşaat projesi gerçekleştiren Afik Group, KKTC topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi adına çalışmalarda bulunuyor. Afik Group’un KKTC’nin Gazimağusa, Dipkarpaz, Esentepe, Tatlısu ve Boğaz gibi bölgelerinde inşaat faaliyetlerinde bulunduğu biliniyor.

Afik Group kurucusu olan Simon Mistriel Aykut’un ilginç bir hikâyesi bulunuyor. 7 Mayıs 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile birlikte KKTC vatandaşı olmaya hak kazanan 1950 Bergama doğumlu Aykut, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan isimler arasında yer alıyor.

KKTC Bakanlar Kurulu, 27.12.1950 Bergama doğumlu Simon Mistriel Aykut’un sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendi uyarınca KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.

BİR DİĞER İSİM DE YAACOV AFİK

Yine Milli Gazete’nin iddiasına göre KKTC topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi sürecinde önemli bir vazife gören isimlerden biri de Yaacov Afik. Simon Mistriel Aykut gibi KKTC vatandaşlığını sonradan kazanan Yaacov Afik’in Tel Aviv Üniversitesi’nde eğitim aldığı aktarılıyor.

Söz konusu isim hakkındaki tanıtım yazısında, “Geniş bir finans ve gayrimenkul bilgisine sahiptir ve şirketin Kıbrıs ve Türkiye’deki gayrimenkul girişimlerine öncülük etmektedir” ifadeleri yer alıyor. Öte yandan Yaacov Afik’in 2006 yılından itibaren Afik Group projelerinde CEO ve yönetici olarak çalışmakta olduğu belirtiliyor.

Kıbrıs Rum yönetimi, Osmanlı döneminde İspanya’dan İzmir bölgesine göç eden Seferad Yahudileri’nden Türk vatandaşı 73 yaşındaki iş insanı Şimon Aykut’u, ‘ KKTC ’de 1974 öncesi Rum mallarının üzerine siteler inşa ederek sattığı’ suçlamasıyla tutuklamıştı.KKTC emlak sektörüne darbe vurmayı amaçlayan Rumlar , İskele bölgesine ultra lüks tatil köyü ve residanslar yapan Aykut’u, 2006’da Türk düşmanlığıyla ün yapan Rum lider Tasos Papadopulos’un çıkardığı, bugüne kadar da kullanılmayan bir yasaya dayanarak yargılıyor. Normal şartlarda Rumların mülkiyet davaları, KKTC’de kurulu AİHM’in de tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’nun yetki alanına giriyor. Papadopulos dönemi kabul edilen 303/A diye bilinen ceza yasası maddesi ise ilk kez İzmir Bergama doğumlu Şimon Aykut’a uygulandı.Aykut ve oğlu Jak Afik, İsrail’in başlattığı Gazze katliamı sürecinde, KKTC’de “Yahudiler KKTC’yi el altından satın alıyor, Kıbrıs Gazze olacak” gibi iddiaların da sembol ismi oldu. Aykut son röportajında suçlamalara isyan ederek, “Bu suçlamalara güceniyorum. Benim Siyonizm’le işim olmaz. Ailemiz 600 yıldır Türkiye’de. Kendimi Türkiye’nin bir parçası ve Türk kabul ediyorum. Türklük ve Atatürk ilkeleriyle yetiştirildim. İsrail’de bir şirketim yok, Türkiye’de ortak olduğum şirket var, gerisi KKTC’de. Konut satışlarımda İsrailliler son sırada. 3500 konut satışımdan da sadece 105’ini İsrailliler aldı, ilk sırada Rusya, Ukrayna ve İranlılar var” dedi.20 yıldır KKTC’de yaşayan Şimon Aykut ve oğlu Jak Afik, KKTC’nin İskele bölgesi başta olmak üzere birçok yerde Caesars adlı lüks siteler inşa etti. Ailenin tamamladığı ve süren projelerinin, 8 binin üzerinde konuttan oluştuğuna dikkat çekiliyor. İskele bölgesindeki Caesars rezidansının bahçesinde Pamukkale travertenlerinden esinlenen büyük bir havuz ve su parkı da var.İsrail işgali altındaki toprakların yanı sıra Türkiye, Kıbrıs, Almanya ve Yunanistan’da faaliyet gösteren uluslararası bir geliştirme ve inşaat şirketi olan Afik Group, 1995 yılında Simon Mistriel Aykut tarafından kuruldu. Milli Gazete’de yer alan haberde iddia edilene göre KKTC’de çok sayıda inşaat projesi gerçekleştiren Afik Group, KKTC topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi adına çalışmalarda bulunuyor. Afik Group’un KKTC’nin Gazimağusa, Dipkarpaz, Esentepe, Tatlısu ve Boğaz gibi bölgelerinde inşaat faaliyetlerinde bulunduğu biliniyor.Afik Group kurucusu olan Simon Mistriel Aykut’un ilginç bir hikâyesi bulunuyor. 7 Mayıs 2013 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile birlikte KKTC vatandaşı olmaya hak kazanan 1950 Bergama doğumlu Aykut, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılan isimler arasında yer alıyor.KKTC Bakanlar Kurulu, 27.12.1950 Bergama doğumlu Simon Mistriel Aykut’un sabıka kaydı, güvenlik raporu ve sağlık raporunun olumlu gelmesi koşulu ile 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendi uyarınca KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.Yine Milli Gazete’nin iddiasına göre KKTC topraklarının Siyonistlerce işgal edilmesi sürecinde önemli bir vazife gören isimlerden biri de Yaacov Afik. Simon Mistriel Aykut gibi KKTC vatandaşlığını sonradan kazanan Yaacov Afik’in Tel Aviv Üniversitesi’nde eğitim aldığı aktarılıyor.Söz konusu isim hakkındaki tanıtım yazısında, “Geniş bir finans ve gayrimenkul bilgisine sahiptir ve şirketin Kıbrıs ve Türkiye’deki gayrimenkul girişimlerine öncülük etmektedir” ifadeleri yer alıyor. Öte yandan Yaacov Afik’in 2006 yılından itibaren Afik Group projelerinde CEO ve yönetici olarak çalışmakta olduğu belirtiliyor.