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"Meselenin çözümünü güneydeki mahkemelere mi bıraktınız?"

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CTP lideri Erhürman, Simon Aykut ile ilgili "Meselenin çözümünü güneydeki mahkemelere mi bıraktınız yoksa?” diye sordu

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"Meselenin çözümünü güneydeki mahkemelere mi bıraktınız?"
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, güneyde yargılanan iş insanı Simon Aykut ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Erhürman’ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
“Yabancılara, kontrolsüz, plansız, uluslararası hukukla mümkün olduğunca entegrasyon sağlama amacı gütmeyen mülk satışı konusunda, "içeride de, dışarıda da başımıza işler açacak" diyen biz, "yürüyün da gorkmayın" diyen siz!
Şimdi güney Kıbrıs'taki yargı bir iş insanı ile ilgili davada hukuku ve Kıbrıs'taki mülkiyet sorununu bir kez daha siyasi amaçlarla araç olarak kullanmaya kalktığında konuşan biz, susan siz. Nasıl olacak bu işler?!
Daha önce de söyledik: Dava ile ilgili resmi evraka bakıldığında, bu davanın yalnızca söz konusu iş insanı ile ilgili olmayıp, kuzeyde bu sektörde bir biçimde faaliyet gösteren herkesi kapsadığı açıkça görülüyor.
Kıbrıs sorunu ile ilgili tutumunuz ortada. Sorunun çözümüne kadar KKTC'deki mülkiyet düzenini uluslararası hukukla mümkün olduğunca entegre etme konusundaki "niyetsizliğiniz" de öyle. Uluslararası toplumla iletişim zaten yok! Meselenin çözümünü güneydeki mahkemelere mi bıraktınız yoksa?”
 
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