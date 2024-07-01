RMMO'ya Barak-MX hava savunma sistemi

Rum tarafının Barak-MX hava savunma sistemi alımı, kaparo ödenerek tamamlandı

Ukrayna’daki savaş yanında, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim’den bu yana devam eden “savaş” nedeniyle İsrail silah sanayiinin ihracatı durdurduğu, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) da silahlanma için yüzünü Batı’ya çevirmesine neden olduğu bildirildi.

Güney'de yayımlanan haftalık Kathimerini “İsrail Merkava’ları Yerine Alman Leopardları… İsrail Yapımı Barak-MXler Ödendi” başlıklı haberinde, İsrail silah sanayiin ihracatı durdurma kararından etkilenen bir numaralı silahlanma programının, RMMO’nun “bel kemiğini oluşturan” T80-U tipi Rus malı tanklarının Merkava tankları ile değiştirilmesiyle ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre 7 Ekim öncesinde iki taraf satış konusunda uzlaştı, askeri uzmanlar satın alım için nihai imzaların atılmasına onay vermişti. İsrail ilk etapta beşinci nesil motor ve elektronik sistemler ile modernize etmek kaydıyla, kendi envanterinde bulunan Merkava’lardan gönderecekti ancak mümkün olmadı. Merkava’ları alsa bile gelecekte yedek parça sıkıntısı yaşama riskini alamayan Rum yönetimi B planına geçerek Fransız ve Alman silah sanayilerine yöneldi.

ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunu kısmen kaldırması, Ukrayna savaşı ve AB üyelerinin ortak askeri adım atma kaygısı, T-80 U’ların Leopard tipi Alman tanklarıyla değiştirilmesini gündeme getirdi.

Gazete RMMO’nun, Yunan ordusunun da envanterinde bulunan Leopard 2HEL tipi tankları tercih ettiğini, satın alımın, taktik sebeplerle Yunan silahlı kuvvetlerinin satın alımı ile paralel yapılmasının planlandığını yazdı, RMMO’dan bir grup personelin Yunan ordusunun elindeki Leopard 2 HELlerle ilgili eğitim almak üzere Yunanistan’da bulunduğu bilgisini de paylaştı

Gazeteye göre tek sıkıntı, Alman üretici firmasının bu tankları 5 yıllık süre içerisinde üretme ve teslim etme olanaklarıyla ilgili. Satışın, 2027’den sonra gerçekleşebileceği bilgisi verildi.

Leopard 2 HEL satışı iptal olursa, RMMO’nun elindeki T-80U ve T-80UK tipi yaklaşık 82 adet Rus tankının operasyonel faaliyetlerini her ne pahasına olursa olsun uzatması gerekeceği belirtilen haberde, Rus tanklarından 1996-97’de teslim alınan 40’ının artık modernizasyon/rekonstrüksiyon sınırını çoktan geçmiş olduğu belirtildi.

Habere göre, Fransa ABD’nin silah ambargosu uyguladığı dönemde bile geleneksel silah sağlayıcısı olduğu RMMO’nun silahlanma programlarında ayrı bir yere sahip. Teslimine halen başlanmış olan 6 adet H145M tipi helikopter (6 tane daha alma opsiyonuyla), yeni Exocet füze sistemleri alımları, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin hava savunma sitemleriyle dijital bağlantı ve kontrolüne katkıda bulunan Fransa ile “Akeron MP” tipi beşini nesil tanksavar füze sistemi alımı için imzalar atıldı.

Gazete haberinin “İsrail Barak-MXleri Ödendi” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise RMMO’nun “silahlanma bulmacasının", "hava savunma kalkanının" mevcut Rus yapımı TOR-M1’ler ve BUK’lar dışında Barak-MX tipi İsrail yapımı hava savunma sisteminin eklenmesi ile tamamlandığını” yazdı.

Gazete “edindiği güvenilir bilgilere” dayanarak Barak-MX sisteminin alımıyla ilgili sözleşme, kaparo ödenerek tamamlandığını ancak İsraillilerin sistemi Güney Kıbrıs’a teslim edip etmediği yoksa askeri malzeme ihracatının yasaklanması kararına mı takıldığı noktasının karışık olduğuna işaret etti.

Habere göre askeri kaynaklardan edinilen bazı bilgiler, hava savunma sisteminin Güney Kıbrıs’ta olduğu yönünde ancak operasyonel açıdan aktif olup olmadığı söylenmedi. Barak’ın üç versiyonundan biri olan Barak-MX hava savunma sistemi 35 kilometre menzile sahip, sadece roketleri engellemekle kalmıyor İHA’ların, helikopterlerin ve savaş uçaklarının göğüslenmesi konusunda hava savunma şemsiyesini takviye ediyor. Üretici şirket RMMO’ya Hava Trafik Kontrol Merkezi’nin dijital açıdan yükseltilerek RMMO’nun elindeki hava savunma sistemleriyle senkronize işleme olanağı yaratılmasından sonra Barak-MX’in, RMMO’nun mevcut kısa ve orta menzilli TOR M1’ler ve BUK’lar ile senkronize işleyebileceği güvencesi verdi.

