Polis, halkla buluştu

Lefkoşa Zahra Sokak’ta “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği” gerçekleştirildi

Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında önceki gün Lefkoşa Zahra Sokak’ta “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği” gerçekleştirildi.Etkinlikte, polis birimlerinin tanıtımı maksadıyla stantlar oluşturuldu, Polis Örgütü’nde kullanılan araçlar sergilendi.Polis Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Polis Etkinlik ile birlikte polis birimleri halka tanıtılarak polis-halk iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.