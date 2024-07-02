Parkta ceset bulundu

Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo semtindeki bir parkta ceset bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Pedio deresi karşısındaki parkta, geçen pazar günü çürümüş bir ceset bulunduğunu yazdı.

Habere göre yapılan araştırmalar sonucunda cesedin, aynı bölgede ikamet eden bir Kıbrıslı Rum’a ait olduğu belirlendi.

Ölüm nedeni ise bugün yapılacak otopsiden sonra tespit edilecek.

