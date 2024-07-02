İskele Belediyesi halk dansları festivalinde tanıtım gösterileri sahnelendi

Geleneksel İskele Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde ekipler, dün gece tanıtım gösterilerini sahneledi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun ev sahipliğinde 27’ncisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivaline Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay’dan ekipler katılıyor.



Türkiye, Rusya, Bolivya, Macaristan, İran ve Uruguay halk dansları ekiplerinin tanıtım gösterileri İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’nde yer aldı.



Tanıtım gösterilerini Macaristan parlamentosundan Balazs Bona ve eşi, İskele Belediyesi Meclis Üyelerinden Ahmet Orun, Mürsel Altuntaş ve Seymen Yılmaz; İskele Belediyesi Halk Dansları Yönetmeni ve CIOFF KKTC Başkanı Özlem Kadirağa da izledi.



İskele Belediyesi 27’nci Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin Gala Gecesi bu akşam yer alacak. İskele Belediyesi Açık Hava Kültür Merkezi’ndeki gösteriler saat 21.00’da başlayacak.



Festivale katılan halk dansları ekipleri, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ekipler, Sadıkoğlu’na ülkelerine özgü hediyeler takdim etti. Konuklar görüşmede İskele Festivali’nin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Görüşmede Özlem Kadirağa da hazır bulundu.