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Panayotu, karma oy rekorunu kırdı

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Güney'de AP milletvekili seçilmeyi başaran internet fenomeni Fidias Panayotu, Güney Kıbrıs’ta karma oy rekorunu da kırdı

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Panayotu, karma oy rekorunu kırdı
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Güney Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu'na (AP) seçilen internet fenomeni Fidias Panayotu’nun seçilmesinin yankıları sürüyor.
Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Kasulidis’ten Fidias’a” başlığı altında verdiği haberinde, internet fenomeniyken AP milletvekili seçilmeyi başaran Fidias Panayotu’nun Güney Kıbrıs’ta karma oy rekorunu da kırdığını yazdı.
Daha önceki rekorun 69 bin 576 karma oyla Yoannis Kasulidis’e ait olduğunu vurgulayan gazete, Panayotu’nun 71 bin 330 oy aldığını hatırlattı.
Gazete bir diğer haberinde ise, Panayotu’nun bir “YouTuber” olarak seçimleri kazanmasının bazı yabancı basın kuruluşlarınca da ilgiyle karşılandığını yazdı.
Habere göre İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa basını, Panayotu’nun bir “YouTuber” olduğunu ve AP milletvekili seçilerek Güney Kıbrıs’taki siyasi ortamı “salladığı” yorumlarında bulundu.
 
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