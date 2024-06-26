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Ormidia'da bir atölyede cinayet

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Ormidia'da bir atölyede cinayet
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Larnaka’ya bağlı Ormidia köyünde araba boyama atölyesinde cinayet işlendi.
Rum radyosu dün gece saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, atölye sahibi Kostas Sotiris Antoniou av tüfeği ile atölyede bulunan bir kişiyi başından vurarak öldürdüğünü ve olay yerinden kaçtığını duyurdu.
Cinayet İngiliz Üs Bölgesi içerisinde olduğu için Üs polisinin yürüttüğü kovuşturmada katilin de maktulün de Rum olduğu ortaya çıktı.
Maktul ile katil arasında para ile ilgili bir anlaşmazlık olduğuna inanılıyor. Araba boyama atölyesinde işçi olarak çalışmayan ancak atölye sahibine yardımcı olan maktulün, atölye sahibinden para talep ettiği, ikili arasında başlayan kavganın cinayetle sonuçlandığı kaydedildi.

Aranan katil zanlısı Kostas Sotiris Antoniou
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