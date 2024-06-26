19 yaşındaki turist kayıp

Türkiye’den ülkeye turist olarak gelen 19 yaşındaki Songül Tekinalp’ın dört gündür kayıp olduğu bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den KKTC’ye turist olarak gelen Songül Tekinalp (K-19) isimli şahsın, 22 Haziran Cumartesi gününden beridir kayıp olduğu polise bugün bildirildi. Açıklamada, Tekinalp’in arandığı kaydedildi.
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