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Orban’a TDT tepkisi

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Kıbrıs Rum yönetimi, Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmasına tepki gösterdi

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Orban’a TDT tepkisi
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Güney’de yayımlanan Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in önceki gün yaptığı açıklamada, Macaristan Başbakanı Victor Orban’ın Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılmasının kabul edilebilir olmadığını söylediğini yazdı.
Habere göre Letimbiotis, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimleri halihazırda gerçekleştirdiğini belirtirken, Türkiye ve KKTC makamlarının, KKTC’nin tanınması yönündeki girişimlerinin sürekli olduğunu, kendilerinin de “sürekli güçlü bir diplomasi yürüttüklerini” ifade etti.
Letimbiotis, Güney Kıbrıs’ın “diplomatik etkisinin, sınırlarından daha büyük olduğu, son aylarda yaşanan gelişmelerle de bunu kanıtladıklarını” öne sürdü.
Konuya ilişkin DİSİ ve ELAM’dan da açıklamalar geldi.
Habere göre DİSİ’den yapılan açıklamada, AB Başkanlığını yürüten Macaristan’ın Başbakanı Orban’ın TDT toplantısına katılmasının “kınanması gereken, kabul edilemez bir davranış olduğu” iddia edilirken, ELAM’ın açıklamasında da Orban’ın toplantıya katılması kınandı.
 
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