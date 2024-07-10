“KKTC'ye Erdoğan'dan önce gideceğiz”

Özgür Özel, 20 Temmuz kutlamaları için KKTC’ye kendi heyeti ile birlikte iki gün önceden geleceğini söyledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci Yıldönümü etkinlikleri hakkında önemli mesajlar verdi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nı başlatan; ‘Ayşe tatile çıksın’ parolasındaki Ayşe Ayatay ve dönemin yetkilileri ile birlikte KKTC’ye geleceklerini dile getiren Özgür Özel, “Erdoğan çağırdı, Özgür Özel reddetti, onun uçağı, bunun uçağı yok! Biz Kıbrıs’ta protokoldeki yerimizi alırız, makamlara göstermemiz gereken saygıyı gösteririz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, davete, kendi heyeti ile birlikte 2 gün önceden geleceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel, CHP’nin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmanın Kıbrıs ziyareti kısmında şunları söyledi:

“20 Temmuz’da hep birlikte Kıbrıs’ta olacağız. Önceki dönem genel başkanlarımızla, 1974 Barış Harekatı’nda bakan olan Sayın Önder Sav ile sağlığı el verirse sayın Erol Çevikçe ile beraber ve yine Ayşe Ayatay ile, yani dönemin Dışişleri Bakanı’nın kızı Ayşe Ayatay, barış için tatile çıkmıştı. Barış Harekatı’nın 50. Yılında Ayşe hanım ile birlikte ‘Yurtta Barış Adada Barış, Dünyada Barış’ demek üzere, bir kez daha Kıbrıs’a gidiyoruz.

Erdoğan çağırdı, Özgür Özel reddetti, onun uçağı, bunun uçağı yok!

Biz Kıbrıs’ta protokoldeki yerimizi alırız, makamlara göstermemiz gereken saygıyı gösteririz. Bir daveti reddetmek değil, çok önceden planladığımız şekilde, o davete, kendi heyetimiz ile birlikte 2 gün önceden gideceğiz”

