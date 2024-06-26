banner913
banner932
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
Gençlerde madde bağımlılığı artıyor
19 0
Sahtekarlıkla para temini…
Sahtekarlıkla para temini…
45 0
 
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
Gazimağusa, Lefkoşa ve İskele’de dün uyuşturucu madde tasarrufundan 3 kişi tutuklandı
40 0
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
Çetinkaya’dan müthiş geri dönüş
35 0
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
38 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
30 0
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
59 0
banner1032

"Mültecileri Türkiye’ye gönderin"

banner1020

Güney Kıbrıs'ın Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas İoannidis, Ara Bölge’de kalan mülteciler hakkında açıklama yaparak, “Bu insanları kabul etmiyoruz” diyerek, ideal çözümün Türkiye’ye geri gönderilmesi olduğunu savundu

banner974
"Mültecileri Türkiye’ye gönderin"
banner971
Güney Kıbrıs'ın Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas İoannidis, yaptığı açıklamada, Ara Bölge’deki mültecileri kabul etmeyeceklerini vurguladı.
Mülteciler konusunu Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile istişare halinde ele aldıklarını belirten  Nikolas İoannidis, konunun çok karmaşık olduğunu ifade etti. Ara Bölge’deki mülteciler hakkında Güney Kıbrıs’ın tutumunun net olduğunun altını çizen İoannidis, mültecileri kabul etmeyeceklerini aktardı.niko
“AMACIMIZ; ARA BÖLGE’NİN MÜLTECİLERİN GEÇİŞ NOKTASI OLMASINI ENGELLEMEK”
Kıbrıs Haber Ajansı’nda (CNA) yer alan habere göre; Nikolas İoannidis, hükümetin amacının Ara Bölge’nin mültecilerin geçiş noktası olmasını engellemek olduğuna dikkat çekti.
“TÜRKİYE’YE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEYE GÖNDERİN”
“Durumumuz net. Bu insanları kabul etmeyeceğiz. Yeşil hattın göçmenler için bir geçiş noktası olmasını istemiyoruz” diyen Güney Kıbrıs'ın Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı  İoannidis, ideal çözümün, mültecilerin Türkiye'ye veya başka bir ülkeye gönderilmesi olduğuna işaret etti.
Müsteşar İoannidis, göçmenlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli düzenlemelerin yapıldığını da sözlerine ekledi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.