"Mültecileri Türkiye’ye gönderin"

Güney Kıbrıs'ın Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas İoannidis, Ara Bölge’de kalan mülteciler hakkında açıklama yaparak, “Bu insanları kabul etmiyoruz” diyerek, ideal çözümün Türkiye’ye geri gönderilmesi olduğunu savundu

Güney Kıbrıs'ın Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas İoannidis, yaptığı açıklamada, Ara Bölge’deki mültecileri kabul etmeyeceklerini vurguladı.Mülteciler konusunu Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile istişare halinde ele aldıklarını belirten Nikolas İoannidis, konunun çok karmaşık olduğunu ifade etti. Ara Bölge’deki mülteciler hakkında Güney Kıbrıs’ın tutumunun net olduğunun altını çizen İoannidis, mültecileri kabul etmeyeceklerini aktardı.nikoKıbrıs Haber Ajansı’nda (CNA) yer alan habere göre; Nikolas İoannidis, hükümetin amacının Ara Bölge’nin mültecilerin geçiş noktası olmasını engellemek olduğuna dikkat çekti.“Durumumuz net. Bu insanları kabul etmeyeceğiz. Yeşil hattın göçmenler için bir geçiş noktası olmasını istemiyoruz” diyen Güney Kıbrıs'ın Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı İoannidis, ideal çözümün, mültecilerin Türkiye'ye veya başka bir ülkeye gönderilmesi olduğuna işaret etti.Müsteşar İoannidis, göçmenlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli düzenlemelerin yapıldığını da sözlerine ekledi.