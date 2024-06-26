Güzelyurt'ta festival coşkusu

46. Güzelyurt Portakal Festivali rengarenk görüntülerle başladı

Güzelyurt Belediyesi'nin düzenlediği 46. Güzelyurt Portakal Festivali, önceki akşam Amfi Tiyatro’daki organizasyonla açıldı. Festival 30 Haziran’a kadar sürecek.Kurtuluş İlkokulu-Festival Parkı güzergâhında gerçekleşen kortej yürüyüşü kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu.Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, açılış öncesi yaptığı konuşmada, narenciyenin yaşatılması ve devamlılığını sağlamak amacıyla kentte gelenek göreneklere uygun festival ruhunu yaşatma kararlılığında olduklarını belirtti. Festivalin, ülke ve bölge tanıtımına katkı koyduğuna inanç belirten Özçınar, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından sponsorlara plaket takdim edildi.Açılışta dans gösterileri ve animasyon şovlarının yanında, üç kız kardeşten oluşan müzik grubu Samida sahne aldı. Gecede ayrıca Kıbrıs’ın sevilen gruplarından Grup Otantik konser verdi.