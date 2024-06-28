Limasol sahillerinde kum piresi alarmı

Son haftalarda Limasol sahillerini ziyaret eden çok sayıda kişinin deride kızarıklık ve kaşıntı şikayetleriyle doktorlara başvurdukları, semptomların sebebinin "kum piresi" ısırığı olabileceği kaydedildi.
Fileleftheros gazetesi, son haftalarda özellikle Limasol sahillerini kullanan kişilerin deride kızarıklık ve kaşıntı şikayetleriyle doktorlara başvurduklarını yazdı.
Gazete, söz konusu semptomların, kumda oynayan ve derileri daha hassas olan çocuklarda daha fazla görüldüğü ve sebebinin ise kum piresi ısırığı olduğuna inanıldığını vurguladı.
Haberde ayrıca, semptomların deniz bitleri ve denizanası yumurtalarından da kaynaklanabileceği ifade edilirken, güneş kremi kullanımın bir nebze de olsa koruyucu etkisi olduğu vurgulandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.