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U 20’de tamam mı, devam mı maçı

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U 20’de tamam mı, devam mı maçı
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Basketbol U 20 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibinin belli olacağı play-off mücadelesinde ikinci maç bu gece oynanacak.
Soyer Aksu’nun 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçı saat 19.00’da Mağusa Arena’da oynanacak. Maçı Soyer Aksu kazanırsa finale çıkacak, Adaspor’un kazanması halinde ise serinin üçüncü maçı Lefkoşa’da oynanacak.
U 18 LİGİ ERTELENDİ
Öte yandan bu gece başlaması gereken U 18 Erkekler Ligi ileri ki bir tarihe alındı.
Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü bir açıklama yaparak ligin ileriki bir tarihte oynanacağını açıkladı.
 
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