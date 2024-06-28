U 20’de tamam mı, devam mı maçı

Basketbol U 20 Erkekler Ligi’nde Yakın Doğu Üniversitesi’nin finaldeki rakibinin belli olacağı play-off mücadelesinde ikinci maç bu gece oynanacak.

Soyer Aksu’nun 1-0 önde olduğu serinin ikinci maçı saat 19.00’da Mağusa Arena’da oynanacak. Maçı Soyer Aksu kazanırsa finale çıkacak, Adaspor’un kazanması halinde ise serinin üçüncü maçı Lefkoşa’da oynanacak.

U 18 LİGİ ERTELENDİ

Öte yandan bu gece başlaması gereken U 18 Erkekler Ligi ileri ki bir tarihe alındı.

Basketbol Federasyonu Ligler Direktörlüğü bir açıklama yaparak ligin ileriki bir tarihte oynanacağını açıkladı.

