Limasol'a bağlı Abeşa'da yangın... 20 yazlık boşaltıldı

Limasol’a bağlı Abeşa bölgesinde bu sabah yangın çıktığı belirtildi.
“Fileleftheros” web sayfası, Abeşa bölgesindeki yangını söndürme çalışmalarına havadan ve karadan devam edildiğini bildirdi.
Habere göre Sivil Savunma ekipleri, yangın nedeniyle tehdit altında olan Abeşa ve Yeni Korfi köyleri arasındaki 20 kadar yazlık evi de boşalttı.
İtfaiye Birimi Basın Sözcüsü Andreas Kettis yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına itfaiye araçlarının yanı sıra 5 yangın söndürme uçağının da dahil olduğunu ifade etti.
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