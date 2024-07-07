Adaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski bakan, milletvekili, Gazimağusa Belediyesi eski Başkanı ve Demokrat Parti’nin ilk Genel Başkanı, emekli öğretmen Mustafa Adaoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve bir çok siyasi katıldı...
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Mustafa Adaoğlu, Lala Musafa Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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