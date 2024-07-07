Adaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski bakan, milletvekili, Gazimağusa Belediyesi eski Başkanı ve Demokrat Parti’nin ilk Genel Başkanı, emekli öğretmen Mustafa Adaoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Cumhurba ş kan ı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu ve bir çok siyasi katıldı...

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Mustafa Adao ğ lu, Lala Musafa Pa ş a Camii’nde k ı l ı nan cenaze namaz ı n ı n ard ı ndan Gazima ğ usa Mezarl ığı ’nda topra ğ a verildi.

