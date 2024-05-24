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Lazer oyuncaklarına dikkat!

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Güney'de lazer oyuncağı kullanan bir çocuk, görme yetisini kaybetti

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Lazer oyuncaklarına dikkat!
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Rum Sağlık Hizmetleri (OKİPİ), “laser pointers” (lazer işaretleyici veya lazer kalemi)  ve “laser” oyuncakları" konusunda uyarılarda bulundu.
Alithia gazetesi, OKİPİ’nin bu açıklamayı kısa zaman önce meydana gelen ve bir çocuğun görme yetisini kaybetmesiyle sonuçlanan bir olay nedeniyle yaptığını yazdı.
Gazete, internetten alınan "lazer pointer"in, oyun sırasında bahse konu çocuğun gözüne tutulduğunu, bunun da tek gözünün kör olmasına sebebiyet verdiğini belirtti.
Habere göre çocuk Makarios Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
 
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