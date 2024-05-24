100 dönümlük alan kül oldu

Alevkayası’nın güneyinde önceki gün çıkan yangın söndürüldü.

Alevkayası’nın güneyinde önceki gün 13.30 sıralarında başlayan yangın, sarp ve dik yamaçlarda devam ettiğinden söndürme çalışmaları zaman aldı.

İtfaiye, Orman Dairesi, Sivil Savunma Teşkilatı ve bölge belediyelerince yürüttüğü çalışmalar sonunda söndürülen yangınla ilgili soğutma çalışmaları yaptı.

Yangından etkilenen 100 dönümlük alan içindeki maki bitki örtüsü, kuru otlar ve muhtelif ağaçlar zarar gördü.

