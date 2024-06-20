Kilise skandalında ilk tutuklama

Rum Ortodoks Kilisesi’nde yakın geçmişte patlak veren dolandırıcılık skandalı çerçevesinde “Osiu Avakkum Manastırı” Başpapazı Nektarios tutuklandı.

Güney'de yayımlanan Alithia ve diğer gazeteler, “Osium Avakkum Manastırı” Başpapazı Nektarios’un, yasadışı ticari faaliyette bulunak, dolandırıcılık, vergi kaçırma vb suçlardan önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını yazdılar.

Gazete, Nektarios’un 11 ciddi suçlamayla karşı karşıya olduğunu ve hakkında 8 günlük tutuklama kararı çıkarıldığını belirtirken, Rum polisinin soruşturmasının ise devam ettiğini vurguladı.

