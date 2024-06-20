"Sesimizi duyun"

Gemikonağı’nda deniz kenarında bankta otururken, alkollü bir araç sürücüsünün çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden Pakistanlı Naveed Akbar’ın yakınları "Birileri sesimizi duysun. Bu cinayettir, kaza değil" diye isyan etti

Gemikonağı’nda arkadaşlarıyla birlikte deniz kenarında bankta otururken, alkollü olduğu açıklanan Mehmet Eren Erdoğan’ın yönetimindeki aracın çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybeden Pakistanlı Naveed Akbar’a otopsi yapıldı. Akbar’ın çoklu kırık ve iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Akbar’ın hayatını kaybetmesine neden olan 22 yaşındaki Mehmet Eren Erdoğan’ın serbest bırakılmasına yönelik tepkilerse sürüyor.

Naveed Akbar’ın kardeşi Saeed Akbar ile nişanlısı Aycan Taliman, astsubay olan Erdoğan’ın mahkemeye çıkarılmadığını ve herhangi bir dava okunmadan Doğancı köyündeki birliğine teslim edildiğini söyledi.

Acılı nişanlı, sürücünün tutuklanmadan birliğine teslim edildiğini ve tayini çıktığı için kısa bir süre sonra Türkiye’ye gideceğini öğrendiklerini ifade etti. Taliman, adalet aramaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti

Aycan Taliman, “trafik kontrollerinde alkollü olduğu saptanan kişilerin tutuklandığı bir ülkede, alkollüyken can alan bir kişi nasıl elini kolunu sallayarak dolaşabilir?” diyerek tepkisini dile getirdi.

“Bu işin peşini asla bırakmayacağım” ifadelerini kullanan acılı kadın, nişanlısının bir çöp gibi poşetlenip, yakınlarının görmesine izin verilmeden Cengiz Topel Hastanesinden Lefkoşa Hastanesi morguna sevk edildiğini öne sürdü.

Alkollü sürücünün gece yarısı viraj olan yolda aşırı süratli bir şekilde araçları makas atarak geçtiği esnada facianın yaşandığını ifade eden Taliman, “kazayı görenler var. Katil sürücü önce boş bir banka ardından nişanlımın arkadaşı ile oturduğu banka çarptı. Nişanlım denize düşmüş, onu çıkardıkları zaman nabzı atıyormuş ama ambulans geç geldi” dedi.

Taliman, olayı gece yarısı 02.00 gibi duyduğunu ve hemen Cengiz Topel Hastanesine belirterek ilk saatlerde hiçbir bilgi edinemediğini anlattı. Taliman şunları söyledi: “Nişanlım Pakistan uyruklu diye kimse ciddiye almadı. Ben öldüğünü sabah 05.00 gibi öğrendim oysa gece yarısı ölmüş. Hastanenin arka kapısından bir çöp atar gibi arabaya koyup Lefkoşa Morguna götürdüler. TSK askeri diye birini öldürmeye hakkı var mı? Bu olayın üstünü örtecekler. Polis ağladım diye üstüme yürüdü, askerler var Pakistanlılarla kavga mı ettireceksin diyerek bağırdı. Sabah 10.00’a kadar polis bizi oyaladı. Lütfen birileri sesimizi duysun bu cinayettir kaza değil.”

Bu arada Naveed’in ailesi Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliğine başvurarak, olaya müdahil olunmasını talep etti. Acılı ailenin büyükelçilikten hem cenazenin Pakistan’a ulaştırılması hem de failin yargı önüne çıkarılmasını sağlama konusunda yardım istediği öğrenildi.

EYLEME GİTTİLER

Öte yandan Naveed Akbar’ın yakınları ve Pakistanlı öğrenciler, alkollü araç kullanarak ölümüne yol açan TSK askeri Mehmet Eren Erdoğan’ın mahkemeye çıkarılmaması üzerine, önceki gün Lefke'de adalet için eylem düzenledi.

Pakistanlı öğrenciler, Türkçe ve Pakistan dilinde “Adalet istiyoruz” sloganı attı. Aracıyla Naveed Akbar’a çarpıp ölmesine sebep olan ve eylemciler tarafından “katil” diye nitelendikleri kişinin kollandığı ve adaletten kaçırılıp Türkiye’ye gönderileceği iddialarına tepki gösteren eylemciler, “adaletin yerine gelmesini” istediklerini vurguladı. Öğrenciler, “Katil adaletten kaçmamalı, cezasını çekmeli, adalet istiyoruz” dedi.

Naveed Akbar’ın ölümüne neden olan olayın bir kaza değil cinayet olduğunu, aracı kullanan kişinin de “katil” olduğu vurgulandı. Eylemde, Naveed Akbar’ın yarın toprağa verilmek üzere ülkesine gönderileceği bilgisi de verildi.

Naveed Akbar’ın ailesi, Pakistan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne başvurarak cenazenin Pakistan’a taşınması ve failin yargı önüne çıkarılması konusunda yardım talep etti.

ALKOLLÜ VE SÜRATLİYDİ…

Gemikonağı Ecevit Caddesi üzerinde 15 Haziran gecesi saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, EP O49 plakalı aracın şoförü Mehmet Eren Erdoğan, görgü tanıklarının ifadesine göre önündeki araçları makas atarak geçtikten sonra, kontrolü kaybedip sahil kenarındaki bankta oturan Naveed Akbar’ın feci şekilde ölümüne neden olmuştu. Naveed’in yanındaki üç arkadaşı ise yaralanmıştı. Polis, şoförün 143 promil alkollü olduğunu açıklasa da şoför mahkemeye çıkarılmamıştı.

