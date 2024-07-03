Kıbrıslı Rumların nüfusu yenilenmiyor

Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Rum ebeveynler tarafından dünyaya getirilen çocukların istikrarlı şekilde azaldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesinin “Gittikçe Daha Az Doğum” başlıklı haberinde Rum İçişleri Bakanlığının ilgili meclis komitesi huzurunda sunduğu verilere yer verildi. Güney Kıbrıs’ta 2020-2024 yılları arasında Kıbrıslı Rum ebeveynler tarafından 32 bin 811 çocuk dünyaya getirildiği, aynı dönemde Kıbrıs vatandaşı olmayan kişiler tarafından dünyaya getirilen çocuk sayısının ise 12 bin 427 olduğu kaydedildi.

Rum Meclisi'nin demografik problemlerin incelenmesiyle ilgili ad hoc komitesinin başkanı Linos Papagianis'in "Güney Kıbrıs’ta 3 çocuktan biri yabancı ebeveynler tarafından dünyaya getirildi" söylemine işaret edilen haberde, bu yıl Kıbrıs Rum toplumuna mensup 2 bin 998 çocuğun dünyaya geldiği belirtildi.

Gazete, “Kıbrıs Türk toplumuna mensup Kıbrıs vatandaşlığı sahibi çocuklar” konusunda ise bu yıl 133 çocuğun dünyaya geldiği ve bunların 63’ünün erkek, 70’inin de kız çocuğu olduğunu yazdı.

Açıklamasında 1990 yılında yüzde 2,4 olan doğum hızının bugün yüzde 1,4’e düştüğünü kaydeden Papagianis, doğumların yüzde 30’unun Kıbrıslı Rum ailelerinden olmadığına işaret ederek, Kıbrıslı Rumların nüfusunun yenilenmediğini ekledi.

