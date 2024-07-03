KKTC Tüketiciler Derneği Kıb-Tek'i eleştirdi

Dernek elektrik faturaları konusunda hükümeti acil önlem almaya davet etti

KKTC Tüketiciler Derneği, vatandaşların astronomik elektrik faturaları altında ezildiğine dikkat çekerek hükümeti acil önlem almaya davet etti.

Hükümete enerji ihtiyacını “solar enerji” ile karşılayabilmesi için halka destek verme çağrısında bulunan Dernek, tüketicilere ise astronomik elektrik tarifeleri iptal edinceye kadar elektrikleri kesilse dahi elektrik faturalarını ödememe çağrısı yaptı.

Belediyelerin elektrik borçlarını ödemediğini savunan KKTC Tüketiciler Derneği, yazılı açıklamasında, “Otellerden, işletmelerinden, üniversitelerden, Ercan gibi kamu işletme ve dairelerinden alacaklarını alamaması nedeniyle giderlerini karşılamak için özel bankalardan alınan borçları ve faizleri KIBTEK astronomik elektrik ücretlerini tüketicilerin faturalarına yansıtması kabul edilemez” ifadelerine yer verdi.

