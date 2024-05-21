"Kıbrıs ile Pontus Rum Devleti aynı vahşeti yaşadı"

Rum lider Hristodulidis, “Kıbrıs ile Pontus Rum Devleti’nin Türkiye’nin yayılmacı politikasının kurbanı olduğunu” ve Kıbrıslı Rumlar ile Pontus Rumlarının “aynı vahşeti, şiddeti, yağmalamayı ve yok edilişi yaşadığını” iddia etti

Güney Kıbrıs’taki okullarda yeni akademik yıl itibarıyla, 19 Mayıs’ın sözde “Pontus Soykırımı”nın yıl dönümü olarak anılacağı bildirildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki gün düzenlenen anma töreninde yaptığı açıklamada, sözde “Pontus Soykırımı” için okullarda özel etkinlikler yapılacağını ve “soykırım kurbanlarının” anılacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “Kıbrıs ile Pontus Rum Devleti’nin Türkiye’nin yayılmacı politikasının kurbanı olduğunu” ve Kıbrıslı Rumlar ile Pontus Rumlarının “aynı vahşeti, şiddeti, yağmalamayı ve yok edilişi yaşadığını” ileri sürdü.

Hristoulidis, bu yıl Barış Harekatı’nın üzerinden tam 50 yıl geçmiş olacağını ve anıların her zamankinden canlı olduğunu söyledi.

Habere göre Hristodulidis, Meclis’in 19 Mayıs 1994’te sözde “Pontus Soykırımı”nı tanıdığını da anımsatarak, insanlığa karşı işlenen bu tür suçların tüm kesimlerce tanınması ve kınanmasını temenni ettiğini belirtti.

Haravgi gazetesi ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun, sözde “Pontus Soykırımı”nın uluslararası alanda tanınması için verilen mücadeleyi desteklediklerini söylediğini yazdı.

Habere göre Stefanu, göçmenliğin yaktığı ateşi bildiklerini ve bu acıyı yaşadıklarını belirtti.

