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Panathinaikos'ta 19 Mayıs krizi

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Yunan ekibi Panathinaikos, 19 Mayıs paylaşımı yapan milli yıldız Samet Akaydin'i kadro dışı bıraktı

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Panathinaikos'ta 19 Mayıs krizi
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Alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluğu kaybeden ve ardından Fatih Terim'le yollarını ayıran Yunan ekibi Panathinaikos'ta 19 Mayıs krizi yaşanıyor.
Panathinaikos, Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafıyla 19 Mayıs paylaşımı yapan milli futbolcu Samet Akaydin'den paylaşımını kaldırmasını istedi.  Paylaşımı kaldırmayan Akaydin, Panathinaikos tarafından kadro dışı bırakıldı. 
Akaydin'in kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. 
 
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