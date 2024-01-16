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Kayıp Şahıslar Komitesi'nden kayıplar için çalışma

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Kayıp Şahıslar Komitesi'nden kayıplar için çalışma
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Kayıp Şahıslar Komitesi’ne bağlı beş ekibin, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıpları bulmak amacıyla KKTC’deki bazı noktalarda çalışma yürüttüğü belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Kayıp Şahıslar Komitesi temsilcisinin Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamalara yer verdi.
Habere göre, KŞK temsilcisi yaptığı açıklamada kazılardan birinin, 1963-64 yılına bağlı 2 Kıbrıslı Türk’ün arandığı “Aşşa”(Paşaköy) ; 1974 Kıbrıslı Rum kayıplarının arandığı “Ay.Epiktito” (Çatalköy); toplu mezarın bulunduğu “Aloa”(Atlılar) bölgesinde yürütüldüğünü söyledi.
KŞK temsilcisi ayrıca Lapta dağındaki “Palesofos”(Malatya) bölgesinde Kıbrıslı Rum askerlerin arandığını, bir başka ekibin ise askeri bölge olarak addedilen “Kithrea’” da  (Değirmenlik)  bir Kıbrıslı Rum kaybı aradığını ifade etti.
Şu ana kadar bir sonuca ulaşılıp ulaşılmadığı sorusu üzerine KŞK temsilcisi “bulacağız  ümidiyle gidiyoruz” şeklinde ifade kullandı. 
 
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