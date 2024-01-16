İtalya'da tutuklanan avukat Akan Kürşat'ın iadesi için karar günü

Roma’daki mahkemenin, KKTC’deki Rum malları meseleleriyle alakalı olarak suçlanan ve İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın iadesi konusunda bugün karar vermesinin beklendiği haber verildi.

Politis gazetesi “İtalyan Mahkemesinden Kürşat’ın İadesiyle İlgili Karar Bugün- İtalyan Makamları Bugün Kıbrıslı Türk Avukatın İadesi İçin Karar Verecek” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Kürşat’ın Rum Yönetimine iadesine itiraz etmemesi halinde, 10 gün içerisinde Rum polisi tarafından Güney Kıbrıs’a getirilmesi gerektiğini yazdı.

KKTC’deki Rum mallarının “gasp edilmesi” meseleleriyle alakalı olarak aleyhinde Avrupa tutuklama emri bulunan Kürşat’ın bugün Roma’da mahkemeye sevk edileceğini yazan gazete, Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iade edilmesine razı olması durumunda, davanın Rum tarafındaki mahkemede görülmeye başlanması için polis tarafından 10 gün içerisinde Güney Kıbrıs’a getirilmesi gerektiğini yineledi.

Gazete Kürşat’ın Rum kesimine iadesine razı olmaması halinde ise İtalya’da davanın başlayacağını ve mahkemenin Avrupa tutuklama emrindeki suçlamalar temelinde Kürşat’ın Rum kesimine iade edilip edilmemesine ya da Roma’daki mahkeme tarafından yargılanıp yargılanmayacağına karar vermeye çağrılacağını ifade etti.

Gazete Kürşat’ın İtalyan mahkemesindeki bugünkü duruşmada Kıbrıslı Rum avukat ve DİSİ’nin eski milletvekillerinden Rikkos Mappuridis tarafından temsil edileceğini de anımsattı.

Rum Haber Ajansı KİPE’ye dayanarak, Kürşat’ın Europol nezdinde hala daha geçerli olan 2005 tarihli tutuklama emri uyarınca tutuklandığını ve akabinde Rum makamlarının Kürşat’a 2007 tarihli yeni tutuklama emrini teslim ettiğini de kaydeden gazete, KİPE’nin elde ettiği bilgilere dayanarak, Kürşat’ın Roma’daki otelde tutuklanmasının otelde kalış detaylarının kaydedilmesi için sunduğu Türk pasaportu temelinde gerçekleştiğine işaret etti.

Gazete Kürşat’ın pasaport numarasının 2005 yılının ağustos ayı tarihli Avrupa tutuklama emrinde yer almasından ötürü, tutuklanmasının da kaldığı otelde gerçekleştiğini öne sürdü.

