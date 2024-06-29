Josef'e birçok suç getirildi

KKTC'de yaşayan ve Güney'de hakkında tutuklama emri çıkarılan Alman vatandaşı Martin Josef'e, "komplo kurmak, yabancı taşınmaz mallarda hileli işlemler yapmak, araziyi kanuna aykırı olarak bulundurmak ve kullanmak ve yasa dışı faaliyetlerden gelir elde etmek" suçları getirildiği öğrenildi

KKTC’de yaşayan ve Rum mallarından istifade edilmesi ve satışıyla ilgili olarak geçen Çarşamba günü ifade vermesi amacıyla Güney Kıbrıs’a çağrılan ancak gitmediği için hakkında tutuklama emri çıkarılan Alman vatandaşı Martin Josef Rikels’le ilgili haberler dünkü Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Yeni Tanıklıklar Alman Gaspçıyı Yakıyor- Mülklerin Olası Gaspıyla İlgili Yeni Davanın Yarattığı Atlantik Ötesi Baş Ağrısı” başlıklı haberinde, KKTC’de yaşayan ve KKTC’deki "Rum mallarının gasp edilmesi" hususunda zanlı olarak addedildiğinden Rum polisi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Alman vatandaşının karşı karşıya bulunduğu suçlardan bazılarının suç işlemeye yönelik komplo kurmak, yabancı taşınmaz mallarda hileli işlemler yapmak, araziyi kanuna aykırı olarak bulundurmak ve kullanmak aynı zamanda yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirin yasallaştırılması olduğunu kaydetti.

Alman vatandaşı Martin Josef Rikels aleyhindeki tutuklama emrinin, kendisini KKTC’deki Rum mallarının gasp edilmesi davalarına dahil eden yeni tanıklıklar ve bulgular temelinde çıkarıldığını kaydeden gazete, yetkili makamlara yönelik bilgi akışının devam ettiğinin görüldüğünü belirtti.

Alman vatandaşının geçen gün ifade vermek için Rum Polisine gitmesinin beklendiğini ancak gitmediğini anımsatan gazete, Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu tarafından yapılan açıklamada tutuklama emrinin söz konusu kişinin ifadeye gitmemesiyle değil, bu süre zarfında ortaya çıkan tanıklıklarla alakalı olduğunun belirtildiğini iletti.

Martin Josef Rikels’in sağlık sebeplerinden ötürü karakola gidişinin ertelenmesini istediğini, ancak bu talebin kabul edilmediğini kaydeden gazete, Rum polisine dayanarak, Alman vatandaşının tespit edilememesi durumunda Avrupa veya uluslararası tutuklama emri çıkarılacağını çünkü söz konusu şahsın KKTC’de yaşamasından ötürü Rum makamlarının işinin zor olarak addedildiğini ekledi.

