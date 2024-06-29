DND Homes, Güney'in merceğinde

Rum tarafı, kurucusu Türk asıllı olan ve KKTC’deki konut geliştirme projeleri alanında faaliyet gösteren “DND Homes” isimli Amerikan şirketini araştırıyor

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Atlantik Ötesi… Baş Ağrısı” ara başlıklı haberinde, Rum yetkili makamlarının kurucusu Türk asıllı olan ve KKTC’deki konut geliştirme projeleri alanında faaliyet gösteren “DND Homes” isimli Amerikan şirketiyle ilgili konuyu araştırmayı sürdürdüğünü yazdı.

Söz konusu şirketin KKTC haricinde ABD’nin Massachusetts ve Florida eyaletlerinde faaliyet gösterdiğini de kaydeden gazete, DİSİ milletvekili Nikos Georgiyu’nun konuyu Rum Dışişleri Bakanlığı'nın gündemine getirdiğini anımsattı.

Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında, KKTC’deki "Rum mallarının yağmalanmasıyla" ilgili suçların ele alınmasına ilişkin bir hukuk sistemi bulunduğunu ve uygun eylemlerde bulunmamak için hiçbir sebep olmadığını ifade etti.

Gazeteye göre söz konusu “diplomatik kaynak” Amerikan şirketiyle ilgili meselenin yetkili devlet makamları tarafından incelendiğini ve gerekenin yapılacağını sözlerine ekledi.

