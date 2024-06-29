banner913
banner932
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
Yoldan çıktı, hendeğe uçtu
107 0
Mağusa Hendeğine uçtu: 2 yaralı
Mağusa Hendeğine uçtu: 2 yaralı
74 0
 
24 0
21 0
19 0
Trafiğe masum bir can daha
Trafiğe masum bir can daha
43 0
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
Genel Ceza Kurulu, Koopspor’a verilen cezayı durdurdu
22 0
banner1032

DND Homes, Güney'in merceğinde

banner1020

Rum tarafı, kurucusu Türk asıllı olan ve KKTC’deki konut geliştirme projeleri alanında faaliyet gösteren “DND Homes” isimli Amerikan şirketini araştırıyor

banner974
DND Homes, Güney'in merceğinde
banner971
Güney'de yayımlanan Politis gazetesi “Atlantik Ötesi… Baş Ağrısı” ara başlıklı haberinde, Rum yetkili makamlarının kurucusu Türk asıllı olan ve KKTC’deki konut geliştirme projeleri alanında faaliyet gösteren “DND Homes” isimli Amerikan şirketiyle ilgili konuyu araştırmayı sürdürdüğünü yazdı.
Söz konusu şirketin KKTC haricinde ABD’nin Massachusetts ve Florida eyaletlerinde faaliyet gösterdiğini de kaydeden gazete, DİSİ milletvekili Nikos Georgiyu’nun konuyu Rum Dışişleri Bakanlığı'nın gündemine getirdiğini anımsattı.
Gazeteye göre “diplomatik bir kaynak” ise gazeteye açıklamasında, KKTC’deki "Rum mallarının yağmalanmasıyla" ilgili suçların ele alınmasına ilişkin bir hukuk sistemi bulunduğunu ve uygun eylemlerde bulunmamak için hiçbir sebep olmadığını ifade etti.
Gazeteye göre söz konusu “diplomatik kaynak” Amerikan şirketiyle ilgili meselenin yetkili devlet makamları tarafından incelendiğini ve gerekenin yapılacağını sözlerine ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.