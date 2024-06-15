İnşaatlarda 'güvenlik' safe pass dönemi

Rum Çalışma Bakanlığı’nın inşaatlarda “güvenlik”(safe pass) kartlarının ileriye götürülmesi amacıyla paydaşlara çağrıda bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Çalışma Bakanlığı ile Çalışma Demetim Dairesi’nin amacın inşaatlarda çalışan kişilerin güvenlik ve sağlık açısından eğitilmesinin olduğunu yazdı.

Gazete bu amaç doğrultusunda gelecek hafta tüm paydaşların yer alacağı bir toplantının yapılacağını da belirtti.

Habere göre, ilk etapta inşaat sektöründe çalışan 15 bin kişinin, güvenlik ve sağlık konularında eğitilmesi ve “safe pass” alması hedefleniyor.

