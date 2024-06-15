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Serdarlı yasta

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Serdarlı yasta
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Mesarya bölgesinin büyük ve eski  Türk köylerinden olan Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen siöması Mehmet Naşit bugün vefat etti.
Naşit'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün SerdarlıCamisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı'na defnedilecek.
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