İngiliz Okulu öğrencileri İsviçre'de mahsur kaldı

İngiliz Okulu’nda öğrenim gören 71 öğrenci kötü hava koşulları nedeniyle İsviçre’de mahsur kaldı

İngiliz Okulu’nda öğrenim gören 71 öğrenci ile öğrencilere eşlik eden öğretmenlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İsviçre’de mahsur kaldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, öğrencilerin İsviçre’ye okul gezisi için gittiğini kaydederken, sel ve heyelan nedeniyle öğrencilerin otelden çıkamadıklarını; ancak güvende olduklarını yazdı.

Haberde, endişeye gerek olmadığı ve dün akşam dönmesi gereken öğrencilerin dönüşünün, en kısa sürede ayarlanacağı kaydedildi.

