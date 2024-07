Hristodulidis: "Rum mallarını “gasp edenlerin” cezalandırılması için her şeyi yapacağım"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, KKTC’deki Rum mallarını “gasp edenlerin” cezalandırılması için her şeyi yapacağını söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, sorumluların cezalandırılması için mümkün olan her şeyi yapacaklarını kaydeden Hristodulidis, Rum hükümetinin konuyu siyasi hale getirmediğini ve bunun bir insan hakları meselesi olduğunu savundu.

Malları “gasp edenlerle” ilgili kovuşturma girişiminin daha önce yapılması gereken bir şey olup olmadığı konusundaki bir soruya karşılık ise Hristodulidis, muhtemelen bazı şeylerin daha önce yapılması gerektiğini ancak geçmişe atıfta bulunmak istemediğini dile getirdi.

Kendisinin bugün olup bitenlerden bahsettiğini dile getiren Hristodulidis, hiç kimsenin ama hiç kimsenin bireysel mülkiyet hakkına karşı çıkamayacağı iddiasında bulundu.

Bazı kişiler tarafından yasadışı faaliyetlerde bulunulduğunu ve Rum Yönetimi’nin sorumluların cezalandırılması için mümkün olan her şeyi yapacağını yineleyen Hristodulidis, hükümetin, söylenen yalanlara rağmen son zamanlarda artan bu gibi durumlarla başa çıkılması için gerçekleştirdiği faaliyetlerin yasallık çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Bunun göreve başladıkları ilk günden itibaren bilinçli bir seçim olduğunu da söyleyen Hristodulidis, Kıbrıslı Türk avukatın tutuklanması meselesini örnek göstererek, Rum hükümetinin adaletin işine karışmadığını da ileri sürdü.

Konuyu hiçbir koşulda siyasi hale getirmediklerini ve bunun insan hakları, hukuk ve adalet meselesi olduğunu öne süren Hristodulidis, adaletin işini yapmasına izin vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Haberinde “Kıbrıs Cumhuriyeti Gaspçıları Avlayacak” başlığını kullanan gazete, Hristodulidis’in dün yaptığı açıklamalarla gazetenin konuyla ilgili dünkü haberini teyit ettiği yorumunda da bulundu.

Hristodulidis’in açıklamaları Alithia’da “Kıbrıs Rum Mallarının Gasp Edilmesinden Sorumlu Olanlar Cezalandırılasın”, Politis’te “Kıbrıs Cumhuriyeti Gaspçıların Cezalandırılması İçin Her Şeyi Yapacak”, Haravgi’de ise “Yalanlara Rağmen Kıbrıs Rum Mallarının Gasp Edilmesi Arttı” başlıklarıyla yer aldı.