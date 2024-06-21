Holguín, yakında gelecek

BM Sözcü Yardımcısı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Cuéllar’ın yakın gelecekte Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın yakın gelecekte Ada’daki temaslarına devam etmek amacıyla Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

Kıbrıs Haber Ajansı muhabirinin Bayan Holguin’in gezisinin planlanıp planlanmadığı ve Ada’daki temaslarının bir programı olup olmadığı yönündeki sorusuna Haq, “elbette, Genel Sekreter'in kişisel temsilcisinin Kıbrıs'a bir ziyareti planlanmıştır” yanıtını verdi.

Farhan Haq, ziyaret tarihlerinin belirlenmesinin ardından açıklama yapılacağını da belirti.

Öte yandan Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, Holguin’in önümüzdeki hafta Brüksel’e gideceğini ve 27-28 Haziran tarihlerinde burada yapılacak AB Zirve toplantısı çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini haber verdi.

Holguin’in sözleşmesinin 8 Temmuz’da sona ereceğini de anımsatan gazete, Holguin’in görev süresinin uzatılıp uzatılmayacağına BM Genel Sekreteri Guterres’in karar vereceğini ifade etti.

