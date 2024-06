Yerapetridis'ten sürpriz ziyaret

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetridis, Güney Kıbrıs'a geldi ve Kıbrıs sorunuyla ilgili Rum lider Hristodulidis’le görüşme yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in önceki gün öğle saatlerinde Rum Başkanlık Sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bir araya geldiği ve görüşmenin merkezinde Kıbrıs sorunu ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temcilcisi Maria Angela Holguin’in adaya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretin bulunduğu belirtildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Holguin Öncesinde Not Alışverişinde Bulundular” başlıklı haberinde, Rum ve Yunan Dışişleri Bakanlarının son dönemde New York’ta ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğunu, Rum kesimi ile Atina’nın da bu görüşmelerle ilgili birçok not aldığını yazdı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis’in bu amaçla önceki gün öğlen saatlerinde Başkanlık Sarayında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la bir araya geldiğini kaydeden gazete, Kıbrıs sorununun merkezde olduğu görüşmede bir dizi konuyla ilgili not alışverişinde bulunduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in önümüzdeki hafta Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini de anımsatan gazete, Hristodulidis ile Holguin’in telefonda yaptığı görüşmenin haricinde şu ana kadar Holguin’in ziyaretinin kesinleşmediğini belirtti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önümüzdeki hafta kritik Avrupa Konseyi toplantısı için Brüksel’de olacağını ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da yurt dışında olacağını kaydeden gazete, bu durumun Holguin’in Kıbrıs’ta yapacağı temasları kısıtlayan bir şey olduğunu belirtti.

Gazete, Rum kesimi ile Atina'nın yanı sıra Kıbrıs ile ilgili diğer paydaşların da BM'nin niyetinin ne olduğunu ve önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda atılacak adımları görmek için Holguin’in adayı ziyaret etmesini beklediklerini de ifade etti.

Haberde, Türk tarafının Holguin’in sözleşmesinin temmuz ayında biteceğine dair ısrarına rağmen, Rum tarafı açısından Holguin’in çabasının önümüzdeki aylarda da devam edeceğinin net olduğunu öne sürdü.

Rum kesiminin BM Genel Sekreteri Guterres’in Holguin’i Kıbrıs sorununda tutacağının anlaşıldığını yazan gazete, Kıbrıs sorunuyla ilgili tüm paydaşların BM Genel Kurulu için New York’ta bulunacakları Eylül ayının dönüm noktası olacağını vurguladı.

Haberde, Holguin’in gelişi haricinde Rum kesiminin dikkatinin, BM Genel Sekreteri Guterres ile Guterres’in Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonu ve UNFICYP’in faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacağı iki rapora çevrildiği de belirtildi. Gazete, UNFICYP’le ilgili raporda, ilginin ara bölgedeki yasadışı sığınmacıların varlığıyla ilgili olaylar konusunda ne kayda geçirileceğine odaklandığını ekledi.