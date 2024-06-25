Hizbullah, Kıbrıs'ta dört noktaya saldırabilir

İsrail medyasına göre; Kıbrıs'ta olası Hizbullah saldırısı için dört konum belirlendi. Söz konusu olası hedeflerin; Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü, Lefkoşa’daki Lakatamia Hava Üssü, Troodos'taki kontrol merkezi ve Ağrotur’daki İngiliz üssü olduğuna dikkat çekildi

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın, Rum Yönetimi’nin üslerini İsrail savaş uçaklarının kullanımına açması durumunda “savaşın bir parçası” olabileceği yönündeki açıklamaları İsrail basınında gündem olmaya devam ediyor.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, İsrail’de faaliyet gösteren “Keshet Media Group” bünyesindeki “Mako” adlı web sayfasında yer alan haberlerde, Nasrallah’ın bu sözlerinin iddia addedilmesine karşın, Hizbullah’ın Kıbrıs’ta vurabileceği yerlerle ilgili öngörüler paylaşıldığını yazdı.

Gazete, sayfada yer alan “Kıbrıs’taki olası hedefler” başlıklı ve Assaf Rosenzweig imzasını taşıyan haberde, Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”, Güney Lefkoşa’daki “Lakadamya Hava Üssü”, Trodos’taki “4’üncü Bölge Denetim Merkezi” ve Ağrotur’daki Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü’nün hedef olabileceğinin iddia edildiğini kaydetti.

Haberde, Rosenzweig’ın Nasrallah’ın açıklamalarıyla ilgili yorumu da yer alırken, savunma ve güvenlik alanında uzman Rum akademisyen Petros Savvidis’in ise, Hizbullah’ın İsrail’e baskı yapmak için Güney Kıbrıs’ı kullandığı ve kabul edilemez bu açıklamalar konusunda Güney Kıbrıs tarafından İsrail nezdinde girişim başlatılması gerektiğini söylediği belirtildi.

