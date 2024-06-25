"Hizbullah'ın Kıbrıs tehdidi kabul edilemez"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Hizbullah'ın Kıbrıs'ı hedef alma tehdidin kabul edilemez olduğunu vurguladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, yaptığı açıklamada Hizbullah'ın Güney Kıbrıs'a yönelik tehditlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gerapetritis, Avrupa Birliği'nin bu tür tehditlere karşı üye ülkelerin yanında yer alacağını ifade etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, aylık Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'e gittikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Birliği'nin egemen bir devletine karşı tehditlerde bulunmak kesinlikle kabul edilemez. Kıbrıs'ın yanındayız ve terör örgütlerinden gelen her türlü küresel tehdide karşı hep birlikte olacağız."

Hizbullah lideri Nasrallah, geçtiğimiz günlerde Güney Kıbrıs'ı tehdit ederek, İsrail'in askeri tatbikatlar için havaalanlarını ve üslerini kullanmasına izin vermeye devam etmesi halinde Hizbullah'ın bu ülkeyi "savaşın bir parçası" olarak görebileceğini söylemişti.

