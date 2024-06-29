Guterres, üçlü görüşme niyetinde

BM Genel Sekreteri Guterres’in Holguin’in görev süresini Eylül ayının sonuna kadar uzatma ve BM Genel Kurulu çerçevesinde üçlü görüşme gerçekleştirme niyetinde olduğu öğrenildi

Güney'de yayımlanan Alithia gazetesi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Holguin’in görev süresini Eylül ayının sonuna kadar uzatma niyetinde olduğunu iddia etti.

Guterres’in BM Genel Kurulu çerçevesinde bir üçlü görüşme gerçekleştirme niyetinde olduğu, bu yüzden de temsilcisi Holguin’in görev süresini Eylül ayına kadar uzatmayı planladığı savunuldu.

Haberin devamında ise gazete, Hristodulidis-Holguin görüşmesi ve Rum liderin Ulusal Konseyi toplama kararına yer verdi.

Öte yandan BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, Kıbrıs sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Rum Haber Ajansı muhabirinin “Holguin’in adaya gelişinin ertelenmesi” konusundaki görüşünün sorulması üzerine, Lacroix, “Önemli olanın görüşmelerin devam etmesi olduğunu” söyledi.

Lacroix ayrıca “Zorlukların farkındayız. Kendimize güveniyoruz ve iyimserliğimizi koruyoruz. Önemli olan görüşmelerin devam ediyor olmasıdır. Sn. Holguin iki tarafın liderleriyle görüşecek. Biz de destek olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

