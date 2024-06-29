TMK’da 60. yıl coşkusu

Türk Maarif Koleji (TMK) 60. Kuruluş Yıldönümü önceki akşam coşkuyla kutlandı.
TMK okul bahçesi binlerce mezunla doldu taştı, gurur ve mutluluk bir aradaydı.
Hatıraların yad edildiği gecede nostalji yolculuğu yaşandı.
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