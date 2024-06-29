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TMK’da 60. yıl coşkusu

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TMK’da 60. yıl coşkusu
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Türk Maarif Koleji (TMK) 60. Kuruluş Yıldönümü önceki akşam coşkuyla kutlandı.
TMK okul bahçesi binlerce mezunla doldu taştı, gurur ve mutluluk bir aradaydı.
Hatıraların yad edildiği gecede nostalji yolculuğu yaşandı.
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