Büyük Kadınlarda Levent-Gençler Birliği finali

Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü, Ali Kozok

CL G.Birliği: Ayşe (13), Damla, Nezaket (11), Kamogelo (14), Aleyna(11), Bircan, Judel (2, Özen (7), Ketleglo (2), Arzum (4)

DAÜ: Rümeysa (16), Berna (13), Sıdıks (2), Santina (12), Melisa (9)

İlk periyot: 26-12

İlk yarı: 41-25

Üçüncü periyot: 54-38

Extend Kadınlar Ligi’nde Levent’in finaldeki rakibi Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu.

1-1 eşitliğin olduğu serinin üçüncü maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 64-52 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi.