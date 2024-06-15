Büyük Kadınlarda Levent-Gençler Birliği finali

Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Nusret Sırdar, Hatice Ersözlü, Ali Kozok
CL G.Birliği: Ayşe (13), Damla, Nezaket (11), Kamogelo (14), Aleyna(11), Bircan, Judel (2, Özen (7), Ketleglo (2), Arzum (4)
DAÜ: Rümeysa (16), Berna (13), Sıdıks (2), Santina (12), Melisa (9)
İlk periyot: 26-12
İlk yarı: 41-25
Üçüncü periyot: 54-38
Extend Kadınlar Ligi’nde Levent’in finaldeki rakibi Caesar Larnaka Gençler Birliği oldu.
1-1 eşitliğin olduğu serinin üçüncü maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 64-52 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
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