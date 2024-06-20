Güney Kıbrıs silahlanmaya doymuyor

Güney Kıbrıs, Fransız'dan tanksavar füzesiyle donanmış 12 adet zırhlı araç alıyor

Yunanistan ile birlikte Güney Kıbrıs’ın da son yıllarda silahlanmayı ciddi şekilde hızlandırması dikkat çekiyor.

Güney Kıbrıs’ın, Fransız askeri araç üreticisi ve savunma şirketi Arquus’tan MBDA'nın Akeron tanksavar füzesiyle donanmış 12 adet Sherpa zırhlı araç alacağı belirtildi.

Fransa’da yayınlanan La Tribune gazetesinde çıkan bir haber, Yunanistan medyasında geniş yer buldu. Haberde Güney Kıbrıs ile Fransız savunma şirketleri arasında yakın zamanda bir Mutabakat Zaptı’nın (MoU) imzalanması beklendiği açıklandı.

10 YILDA 310 MİLYON EUROLUK SİLAH ALDILAR

Eylül 2022’de, 5. nesil orta menzilli tanksavar füzesinin yetenekleri Lynkeus projesi kapsamında bir deneme gösterisi Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilmişti. Bu gösteride iki Akeron MP ve Impact atış kulesi ile donatılmış bir Sherpa aracının yanı sıra bir Novadem NX-70 mini drone da yer alıyordu.

Güney Kıbrıs, 10 yıllık süre boyunca, yani 2013’ten 2022’ye kadar Fransa’dan yaklaşık 310 milyon Euro değerinde silah sistemi sipariş etti; bunun 227,6 milyon Euro'luk kısmı 2019’da gerçekleşti.

Öte yandan Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Yeorgios Cicikostas’ın, Paris’te gerçekleştirile “EUROSATORY 2024” silah fuarına katıldığı belirtildi.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesi Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın, Güney Kıbrıs’ın fuardaki standının açılışını da gerçekleştirdiğini ayrıca çeşitli temaslarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Palmas, Fransız mevkidaşı Sébastien Lecornu’nun fuar kapsamında verdiği resepsiyon sırasında Fransız mevkidaşı ile kısa bir görüşme fırsatı buldu.

Palmas, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile bir araya gelip Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki savunma sanayiinin gelişmesi konusunu ele aldı.

Gazete Palmas’ın Sırbistan Savunma Bakanlığı Müsteşarıyla da ikili iş birliğini görüştüğünü yazdı.

