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Türkiye'den manzaralar

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Türkiye'den manzaralar
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Tunceli’de, sincabının cips yeme keyfi, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Rize'de yaşayan kaporta ustası Cihat Çelik, merkeze bağlı Derebaşı köyündeki arazisinde 6 yıllık çabası sonucunda 12 metrelik demir direk üzerine 70 metrekarelik 2 katlı ev kurdu. Çelik, ailesi için yabani hayvanların giremeyeceği ahşap ev yapmaya karar verdiğini söyledi ve "Ev 2+1 ve 70 metrekare" dedi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 43'üncü kez üniversite sınavına katıldı. Bu yıl üzerine "1980'den 2024'e 43. kez YKS'ye (ÖSS-YGS) giriş, Sınavkolik" yazılı tişörtle Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulunda giren Topçuoğlu, 1980'den bu yana askerlik dönemi hariç her sene sınava katıldığını söyledi.

Adana’da tüm zamanların en sıcak Haziran ayının yaşandığı bu günlerde bir berber, klima sayesinde hayatta kalabildiklerini söyleyerek klimayı icat eden Willis Haviland Carrier’in isminin Adana’da bir parka ya da caddeye verilerek ölümsüzleştirilmesi gerektiğini söyledi.

 
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