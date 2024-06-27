Güney Kıbrıs Guinness rekorlar kitabına girdi

Güney Kıbrıs’ta 4 bin 100’den fazla kişi el ele tutuşup “en uzun insan zinciri” oluşturarak Guinness rekorlar kitabına girdi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, “Yianis Christodoulou Foundation” girişimi ve Eğitim Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen rekor denemesi Lefkoşa’daki GSP Stadyumu’nda yapıldı.

Bu rekorla, 2016’da Japonya’da 4 bin 52 kişiyle elde edilen “en uzun insan zinciri” rekoru kırılmış oldu.

