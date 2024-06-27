Ertuğruloğlu, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği’ni kabul etti…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (DAAK) Başkanı Deniz Erdağ ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Bakanlık açıklamasına göre, Erdağ, görüşmede, DAAK’ın kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na bilgi verdi.



Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, doğal afetlerde arama kurtarmanın ve acil müdahalenin önemine değinerek, DAAK’a faaliyetlerinde başarılar diledi.

