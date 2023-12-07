banner913
banner932
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
Haspolat İlkokulu’nda, Kıbrıs Kültür Günü etkinliği düzenlendi
32 0
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
YÖDAK: “Eğitim, insan haklarına saygının temelidir”
11 0
 
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
89 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
19 0
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
18 0
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
22 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
44 0
banner964
banner985

Güney Kıbrıs, antibiyotik kullanımında ilk sırada

banner989

banner974
Güney Kıbrıs, antibiyotik kullanımında ilk sırada
banner971
Güney Kıbrıs’ta yıllık bazda her iki kişiden birinin antibiyotik kullandığını bunun sonucunda Güney Kıbrıs’ın diğer Avrupa ülkelerine göre en fazla antibiyotik kullanan ülke olduğu belirtildi.
Alithia gazetesine göre Pataloji Derneği Başkanı Andreas Stilyanu konu hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşların yüzde 30’nun evlerinde, doktor tavsiyesi olmaksızın gerekli anda kullanmak için antibiyotik bulundurduğuna dikkati çekti.
Stilyanu, önemli oranda vatandaşın, reçetesiz antibiyotik satın aldığını da söyledi.
Stilyanu ayrıca doğru antibiyotik kullanımı konusunda da açıklamalarda bulundu.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.