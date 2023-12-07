Güney Kıbrıs, antibiyotik kullanımında ilk sırada

Güney Kıbrıs’ta yıllık bazda her iki kişiden birinin antibiyotik kullandığını bunun sonucunda Güney Kıbrıs’ın diğer Avrupa ülkelerine göre en fazla antibiyotik kullanan ülke olduğu belirtildi.

Alithia gazetesine göre Pataloji Derneği Başkanı Andreas Stilyanu konu hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşların yüzde 30’nun evlerinde, doktor tavsiyesi olmaksızın gerekli anda kullanmak için antibiyotik bulundurduğuna dikkati çekti.

Stilyanu, önemli oranda vatandaşın, reçetesiz antibiyotik satın aldığını da söyledi.

Stilyanu ayrıca doğru antibiyotik kullanımı konusunda da açıklamalarda bulundu.