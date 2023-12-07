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İnatçı, sevenlerini üzdü

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İnatçı, sevenlerini üzdü
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Alsancak sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Limasollu olup Alsancak'ta ikamet eden Salih İnatçı bugün hayatını kaybetti. İnatçı'nın vefatı başta ailesi ve akrabaları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Salih İnatçı’nın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip Alsancak Mezarlığı’nda defnedilecek.
 
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