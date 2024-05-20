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Güney'den Sözde Pontus Rum Soykırımı Günü etkinlikleri

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Güney'de her yıl okullarda 19 Mayıs’a karşı etkinlik yapılacak

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Güney'den Sözde Pontus Rum Soykırımı Günü etkinlikleri
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Rum Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs sözde Pontus Rum Soykırımı Günü için dünden itibaren okullarda etkinlikler yapılmasına karar verdi
Gün nedeniyle dün düzenlenen etkinliğe Rum Başkan Nikos Hristodulidis de katıldı.
Rum Resmî hesaplarından gün ile ilgili görseller paylaşıldı.
Fotoğraflarda horon da tepiliyor.
Rum Lider etkinlikte, “Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez Pontian Rum soykırımı hakkında okullara resmen bilgilendirme yaptı ve yeni eğitim yılından itibaren 19 Mayıs okul özel etkinlikleriyle kurbanların kurban kesildiği okullarımızda resmi onur günlerinden biri olarak kurulacak Pontian Yunanlılarının soykırımından onur duyulacak” dedi.
Rum Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz yıllarda Enosis’in okullarda müfredata dahil etmesiyle Kıbrıs’ta iki taraf arasında diplomatik kriz çıkmıştı.
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