105. Yıl coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Başkent Lefkoşa’da 105. Yıl Korteji düzenlendi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Başkent Lefkoşa’da bando eşliğinde “105.Yıl Korteji” düzenlendi.Yürüyüşte, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları ile üzerinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi olan bayrak taşındı. Ayrıca öğrenciler ve bazı devlet yetkilileri, Atatürk tişörtleri giydi. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar da pencerelere çıkarak, kutlamalara ortak oldu.Atatürk Anıtı’ndan başlayan yürüyüş, Dereboyu Avenue güzergâhında devam ederek, kurulan sahne önünde tamamlandı.Program çerçevesinde Cumhurbaşkanı Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu konuşma yaptı. Ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu sahne aldı.Kutlama programı, Lefkoşa Türk Lisesi Halk Dansları ekibinin gösterisi sonrasında Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konseriyle sona erdi.