Güney'de toplam vaka sayısı 1406'ya yükseldi

Güney Kıbrıs’ta yeni tip koronavirüsle mücadele konusunda çeşitli tedbirler alınmasına rağmen özellikle yurt dışından gelen kişilere yapılan testlerde pozitif vakalar tespit edilmeye devam ediyor.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre son 24 saat içinde yapılan 3,201 test sonucunda 11 yeni vaka daha tespit edildi.

Yapılan açıklamada 11 yeni vakanın 3 tanesinin yurt dışından dönen kişiler olduğu belirtilirken, 5 vakanın ise hale hazırda pozitif vakaların temaslılarına yapılan testlerde ortaya çıktığı bildirildi.

Bir vakanın özel laboratuvarlarda yapılan testlerde ortaya çıkarken, 2 kişinin ise Genel hastane ile halk sağlığı kliniklerinde yapılan testlerde ortaya çıktığı bildirildi.

Tespit edilen 11 yeni vakayla birlikte Güney Kıbrıs’ta toplam pozitif Covid-19 vaka sayısı 1406’ya yükseldi.

