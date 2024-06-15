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Güney'de sıcak kaynaklı ilk ölüm

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Güney'de sıcak kaynaklı ilk ölüm
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Ülke genelinde yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı Güney Kıbrıs'ta bir kişinin hayatını kaybettiği  belirtildi.
Fileleftheros gazetesi “Sıcaktan Dolayı İlk Ölüm” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ta sıcak kaynaklı ilk ölümün dün Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde kaydedildiğini, 7 kişinin ise güneş çarpması nedeniyle tedavi gördüğünü yazdı.
Habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Hizmetleri Birimi (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau yaptığı açıklamada evinde rahatsızlanan 91 yaşındaki kadının hastaneye kaldırıldığını ancak kalbinin durduğunu hayata döndürülmeye başarıldığını ancak ikinci kez kalbinin durmasıyla hayatını kaybettiğini belirtti.
Harilau, 91 yaşındaki şahsın, güneş çarpması nedeniyle kalbinin durduğunu ifade etti.
 
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